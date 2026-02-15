• سيدة الأعمال تنكر الهرب بالتحقيقات: أرسلت أحد العاملين لسداد قيمة المشتريات بعد مغاردتي

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة في واقعة دهس عامل داخل محل حلويات شهير بمدينة نصر، أنها سيدة أعمال تعمل في مجال النقل الثقيل، وأنها في يوم الواقعة توجهت لشراء مستلزمات شهر رمضان.

وأنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق تعمدها دهس المجني عليه للهرب من سداد قيمة مشترياتها من "شيكولاتة ومكسرات"، مؤكدة أنها غادرت محل الواقعة مسرعة فور علمها بوقوع حادث سير لإحدى سيارات العمل الخاصة بها.

وتابعت المتهمة في التحقيقات أنها كانت برفقة سائقها داخل محل الحلويات، وبعد الانتهاء من شراء مستلزماتها فوجئت بازدحام شديد أمام الكاشير، فقررت التوجه إلى السيارة على أن يتولى سائقها إنهاء الحساب.

وأضافت المتهمة أن المجني عليه كان يساعدها في تجهيز طلباتها، وأعطته مبلغ 200 جنيه بعد مساعدته لها، إلا أنها فوجئت بعد مغادرتها مسرعة بسبب تعرض إحدى سيارات العمل لحادث، بأن سائقها لم يقم بسداد قيمة المشتريات.

واستطردت المتهمة أنها كلفت أحد العاملين معها بالذهاب إلى المحل لسداد قيمة المشتريات، إلا أنه فوجئ هناك بمطالبة العاملين بحضورها، بدعوى أنها دهست العامل الذي توفي متأثرًا بإصابته.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، أمر بتجديد حبس سيدة أعمال لاتهامها بدهس عامل عمدًا، أثناء الهرب من دفع قيمة مشترياتها من محل حلويات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.