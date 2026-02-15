ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو

تسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللفظي على نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في إحداث توترات في إسرائيل.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض إن هرتسوج "مخز" ويجب أن يشعر "بالخجل من نفسه" لعدم عفوه بعد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد. وقال ترامب إن نتنياهو "حقق أمورا استثنائية خلال وقت الحرب".

وأوضح مكتب الرئيس الإسرائيلي إن هرتسوج لم يتخذ قرارا بعد بشأن العفو، على خلاف تصور ترامب.

وأضاف المكتب أن وزارة العدل مازالت تراجع الطلب، الذي تقدم به نتنياهو في نوفمبر الماضي، وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح المكتب أنه بعد اكتمال العملية سينظر هرتسوج في الطلب" وفقا للقانون وبما يتوافق مع مصلحة دولة إسرائيل مسترشدا بضميره وبدون أي ضغوط داخلية أو خارجية".

وأضاف المكتب أن هرتسوج يكن بالغ التقدير لترامب لدعمه للدولة اليهودية، ولكن إسرائيل دولة ذات سيادة تخضع لحكم القانون.

ويذكر أنه قبل فترة قصيرة من هجوم ترامب على هرتسوج، التقى ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض. ووفقا لتقارير إعلامية، طالب مكتب هرتسوج تفسيرا بشأن ما إذا كان نتنياهو شجع ترامب على الإدلاء بهذه التصريحات ضد الرئيس الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن طلب ترامب بمنحه العفو ناجم عن مبادرة من الرئيس الأمريكي نفسه. وأضافت المصادر" علم رئيس الوزراء بهذا الأمر من وسائل الإعلام ولم يعلم مسبقا عنه".

ويخضع نتنياهو للمحاكمة لاتهامه بالفساد منذ أكثر من خمسة أعوام . ويواجه نتنياهو اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة والرشوة.