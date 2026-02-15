ظهر الشاب إسلام المعتدي عليه في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة الجيزة، خلال الحادث مستسلمًا للمتهمين، ولم يحاول حتى المقاومة، مما أثار تساؤلات العديد من الأشخاص عن السبب، وعدم حتى تدخل أشقائه والجيران، وهو ما تستعرضه "الشروق" من إيجابات حصلت عليها خلال لقائها بأسرة الشاب.

1- سبب استسلام الشاب لـ المتهمين

قال أصدقاء المجني عليه، لـ "الشروق"، إن الشاب لم يقاوم المتهمين، بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له، والذي تسبب في ضعف جسده، بالإضافة إلى تهديد المتهمين له بإيذائه وإيذاء والديه وأشقائه، بالإضافة إلى احتمالية تخديره في وقت الحادث.

وتابع أحدهم أن الشاب وأشقائه يُعرف عنهم طيبة القلب وحسن الخلق: "ناس في حالهم وعمرهم ما عملوا مشاكل ماشين جنب الحيط" - حسب وصفه.

2- لماذا لم يتدخل الجيران

وعن عدم تدخل الجيران وقت اقتحام منزل الشاب، أوضح الجيران وعدد من الأصدقاء لـ"الشروق" أن الشارع المتواجد به منزل الشاب يغلب عليه الهدوء، لقربه من الزراعات، بالإضافة إلى عدم تواجد الرجال وقت الحادث، فالجميع كان يسعى إلى لقمة عيشة "الكل في الشغل ومكنش حد موجود".

3- لماذا لا يقاوم شقيق الشاب المتهمين

وعن عدم مقاومة شقيقه "ح" الذي تواجد وقت اقتحام المتهيمن للمنزل أوضح شقيق الشاب المجني عليه، أنه يعاني من مشكلة بالظهر قديمة لتعرضه لسقوط من أحد الطوابق العقارية خلال عمله بـ "النجارة".

وتابع لـ "الشروق" أنه خشي على إيذاء قد يلحق بوالديه، خاصة أنهما تجاوز عمرهم الـ 60 عامًا، بالإضافة إلى معاناة والده من الجلطة " نصف الأيمن لا يتحرك".

4- اعتداء عمدة قرية ميت عاصم على الشاب

وعن اعتداء عمدة قرية ميت عاصم على الشاب إسلام خلال ارتدائه الملابس النسائية ووقوفه على كرسي وسط الشارع، قالت الشقيقة الصغرى إن "هذا الفعل لإنقاذ إسلام من المتهمين ولا نلومه على شئ.. دول مكنوش هسيبوا إسلام".

بينما غضب عدد من الجيران من اعتداء العمدة قائلين إن هذا تصرف خاطئ حتى وإن كان هناك حسن نية، فلماذا لم يخلع ملابسه ليستر إسلام بها، بدلا من الاعتداء عليه، وكيف لم يتدخل ويوقف أعمال هؤلاء المتهمين.

5- لماذا لم تبلغ الأسرة الأمن فور اقتحام المنزل

وتسأل بعض الأشخاص عن سبب عدم إبلاغ الأسرة عقب حدوث الاقتحام واصطحاب الشاب عنوة من منزلة، لتجيب الأم خلال حديثها لـ "الشروق" أنه عقب أخذ ابنها عنوة من قبل المتهمين، تواصلت مع نجليها الأخرين الذين تواجدا في أعمالهما "هـ. والـ."، ليردا عليها قائلين: "متخافيش مش هيعملوا حاجة ممكن هياخدوه على مركز الشرطة".

وتابعت الأم أن وقتها اطمئن قلبها قليلا، لكن بعد دقائق، علمت من جيرانها "أن المتهمين تعدوا على نجلها بالضرب، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية وقاموا بتصويره ونشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأضافت حينما رأت الأم الفيديو الشهير لنجلها لم تتمالك أعصابها ولم تستطع التحكم في صرخاتها، لتبلغ الأسرة "عمدة البلد" وبعض الجيران لإنقاذ الشاب إسلام من قبضة المتهمين.

- القبض على المتهمين

بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإبلاغ رجال الأمن بالحادث، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنها، وحددت المتهمين في الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وأعلنت وزارة الداخلية في بيانا لها، أن المتهمين 9 أشخاص من ضمنهم سيدتين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتبين أن المتهمين احدثوا إصابة المجني عليه المنوه عنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

- النيابة العامة

وقررت النيابة العامة بمركز بنها إحالة 6 متهمين في الواقعة إلى محكمة الجنايات، وأخلت سبيل 3 متهمين في القضية من بينهم "الفتاة"، بعد نفي الشاب المجني عليه اتهامهم في الواقعة.

ووجهت النيابة العامة العامة للمتهمين اتهامات الخطف واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وهتك عرض الشاب، والتسبب في إصابته.

كانت النيابة العامة بالقليوبية استدعت الشاب المعتدي عليه بعد إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد التأكد من عدم صحة ادعاء خطف الفتاة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان الإصابات وملابسات التعدي عليه.

كما استمعت النيابة لأقوال المجني عليه، والفتاة، وإلى أقوال والدي الشاب وأشقائه، وعدد من شهود العيان من الجيران والاهالي الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث.

فيما أمرت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وفرغت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة.