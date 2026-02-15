مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر يطلقان المستوى الثاني من برنامج الصائم الصغير

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع المنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر اليوم المستوى الثاني من برنامج التربية الإيمانيَّة للطفل المسلم، تحت عنوان: (الصَّائم الصَّغير)، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويستهدف البرنامج الأطفال من سن 8 إلى 11 عامًا، ويهدف إلى تعريفهم معاني الصيام ومقاصده التربويَّة والروحيَّة، وترسيخ حُبِّ العبادة في نفوسهم بأسلوب مبسَّط وتفاعلي، بعيدًا عن التلقين أو الإلزام؛ بما يُسهم في بناء وعي دِيني سليم قائم على الفهم والمحبَّة.

ويتضمَّن البرنامج رحلة رمضانيَّة متكاملة، تشمل: التعريف بحِكمة الصيام ولماذا شُرع، وتعزيز صحبة القرآن من خلال الحكايات الإيمانيَّة، وتعلُّم الصلاة والذِّكر بأسلوب يناسب المرحلة السِّنيَّة، إلى جانب غَرْس أخلاق الصَّائم؛ كالصِّدق والرحمة والإحسان، فضلًا عن أنشطة تفاعليَّة ومسابقات تُشعِر الطفل ببهجة الشهر الفضيل.

وتقام الفعاليات عن بعد (أونلاين) بإشراف نخبة من واعظات الأزهر الشريف ذوات الخبرة التربويَّة المتخصِّصة في التعامل مع الأطفال، ويستمر لمدة يومين أسبوعيًّا طوال شهر (رمضان) المبارك.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لجهود مجمع البحوث الإسلاميَّة في تقديم محتوًى تربوي إيماني معاصر يُراعي احتياجات الطفل، ويعزِّز ارتباطه بالعبادة والقِيَم الإسلامية الصحيحة، في إطارٍ مِنَ الوعي والتدرُّج التربوي.

وأتاح المجمع التسجيل والمشاركة عبر الأرقام التالية: 01145994566 01005316188