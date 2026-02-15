

- مسلم: رقمنة العلاج سوف يصب في مصلحة المريض ويحمي المخصصات المالية للصحة

- مسلم: الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة

- رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الجبهة الوطنية" ينعى الراحل مفيد شهاب.. ويوجه الشكر للمستشار محمود فوزي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن قضية علاج الأورام تمس كل بيت، ونحتاج للكشف المبكر وسرعة الوصول للعلاج الذي يمثل التحدي الأبرز والأكثر تعقيدًا داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة، مما يستوجب وضع آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف بفاعلية.

وشدد "مسلم"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على أن التوسع في ميكنة المنظومة بشكل شامل لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يضمن سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع أي ازدواجية في الصرف، مما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم المباشر لمن يستحقه فعلياً.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستحقق أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموارد المتاحة، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الصحيح، خاصة في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية عالمياً.

وأكد مسلم، أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي، المدعومة بالتكنولوجيا، هي الضمانة الوحيدة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، معتبرًا أن "الرقمنة" هي الدرع الذي سيحمي المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد، بما يصب في مصلحة المريض المصري في المقام الأول.

ومن جهة أخرى، حرص "مسلم"، على نعي الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي الذي وافته المنية اليوم، وأحد القامات القانونية البارزة، كما تقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، على الفترة التي قضاها وزيرًا، وقال "كان سياسيًا محنكا وقانونيا ذو كفاءة".