رئيس الوزراء: ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مقسمة إلى ضخ مبلغ إضافي قدره 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لدعم جهود القضاء على قوائم الانتظار ضمن المبادرة الخاصة بإجراء التدخلات الجراحية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإنهاء قوائم الانتظار في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي وجه الرئيس بصرفها.

وأشار مدبولي إلى تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لإدخال محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تبدأ المنظومة بالمحافظة اعتبارًا من شهر أبريل القادم، في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت بالمحافظات التي سبق تطبيق النظام بها.

ولفت إلى أن محافظة المنيا، التي تضم نحو 7 ملايين نسمة، تمثل إضافة مهمة للمنظومة، وهو ما يتطلب مخصصات مالية إضافية، وفي ضوء توافر الموارد اللازمة سيتم البدء فورًا حتى يستفيد مواطنوها من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار دعم الفلاحين، تم تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق سعر توريد القمح، والتي تعهدنا بضخها مباشرة للمزارعين، خاصة مع بدء موسم الحصاد من أواخر شهر أبريل وحتى نهاية يونيو من كل عام، بما يضمن سداد مستحقاتهم في التوقيت المناسب.

أما المحور الرابع، فقد تمت الموافقة على إضافة 15 مليار جنيه للإسراع بإنهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي "حياة كريمة"، وذلك لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية، والانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.

ونوه رئيس الوزراء بأن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة خلال شهر رمضان للعام المالي القادم.