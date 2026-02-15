وزير المالية: المخصصات ضمن الحزمة الاجتماعية إضافية وليست بديلة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي قبل حلول شهر رمضان، بتكلفة إضافية تُقدر بنحو 40 مليار جنيه، وتستهدف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن «هذه المخصصات تمثل زيادات إضافية وليست بدائل لما هو قائم بالفعل في الموازنة العامة للدولة».

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تشمل دعمًا للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ولأصحاب 10 ملايين بطاقة تموينية من الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم قطاع الزراعة، حيث تمت زيادة سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري.

وأوضح أن القطاع الصحي يحظى بنحو 10 مليارات جنيه إضافية، تشمل 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار، و3 مليارات أخرى لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا عن تبكير إدخال محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.