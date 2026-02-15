ماليزيا وإندونيسيا تعززان التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي

من المقرر أن تعزز ماليزيا وإندونيسيا التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين فيهما، لاسيما في مجالات مثل الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير التعليم العالي الماليزي زامبري عبد القادر إن المبادرة كانت من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال اجتماعه مع نظيره البروفيسور برايان يوليارتو في كوالالمبور، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف "لقد اتفقنا من حيث المبدأ على إنشاء تجمعات في هذه المجالات من خلال تحديد خبراء من ماليزيا وإندونيسيا للعمل معا في تطوير المجالات المحددة".

وقال لوكالة برناما الماليزية للأنباء بعد الاجتماع "يمتلك كلا البلدين خبرات قيمة لا يتعين تهميشها أو تركها دون استغلال في أماكن أخرى".

وقال زامبري، الذي وصل إلى جاكرتا أمس السبت في زيارة عمل لمدة يومين إلى العاصمة الإندونيسية إن التعاون سيشمل العديد من مؤسسات التعليم العالي المحددة في كلا البلدين بالإضافة إلى خبراء أبحاث في إطار التحالف الأكاديمي الماليزي الإندونيسي