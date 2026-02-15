قال الدكتور طه رابح عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 19 فبراير وفق الحسابات الفلكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن رأي معهد الفلك في هذا الإطار هو رأي استشاري لدار الإفتاء.

وأوضح أن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان وفقًا لأسباب شرعية، موضحًا أن المعهد يجري بعض الحسابات ويبعث بها إلى مفتي الجمهورية لإعلان بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أنّه في السنوات الماضية جرت العادة أن تكون رؤية الهلال متوافقة مع الحسابات الفلكية، باعتبار أن الفلك أصبح علمًا، مستشهدًا بأنه يمكن تحديد موعد حدوث خسوف للقمر في عام 2027 مُحدَّدًا بالدقيقة للبداية والانتهاء.

وسبق أن أعلنت دار الإفتاء، تنظيم احتفال رسمي وشعبي يوم الثلاثاء المقبل لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وكتبت دار الإفتاء عبر حساباتها الرسمية: «في احتفالٍ رسميٍّ وشعبيٍّ يُقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، تُقيم دار الإفتاء المصرية احتفالَ استطلاعِ هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لعام 1447هـ وذلك بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 فبراير 2026م»..

وأضافت: «يُنقل الاحتفال في بثٍّ مباشر عبر الصفحات الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع فيسبوك.. ويتضمن كلمة مفتي الجمهورية».