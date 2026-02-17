مطالبات باستقالة عضو كونجرس أمريكي بعد تصريحات مسيئة للمسلمين

• النائب الجمهوري راندي فاين قال في تدوينة: "إذا أجبرونا على الاختيار، فليس من الصعب الاختيار بين الكلاب والمسلمين"

أثارت تصريحات مسيئة إلى المسلمين أدلى بها عضو الكونجرس الأمريكي الجمهوري راندي فاين، موجة واسعة من الغضب والانتقادات من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة مع مطالبات باستقالته.

ويمثّل فاين ولاية فلوريدا، وسبق أن كتب في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين: "إذا أجبرونا على الاختيار، فليس من الصعب الاختيار بين الكلاب والمسلمين".

وعقب نشر التدوينة، دعا عدد كبير من السياسيين الديمقراطيين فاين إلى الاستقالة، منهم بريندان بويل الذي قال: "راندي فاين متعصب قبيح. لا ينبغي أن يكون في الكونجرس".

أما النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري فوصفت تصريحاته بأنها "شديدة الانحطاط".

وأضافت: "فاين جرَّد المسلمين من إنسانيتهم مرارا دون أي عواقب. هذا أمر غير مقبول ويجب ألا يصبح طبيعيا داخل الكونغرس. إذا لم يكن قادرا على احترام أبسط معايير الكرامة الإنسانية، فعليه الاستقالة".

ووصف النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا التصريحات بأنها "تعصب مقرف"، مطالبا بإدانة فاين رسميا.

كما تساءل النائب عن ولاية نيوجيرسي روب مينينديز إن كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون سيلتزم الصمت تجاه خطاب الكراهية.

وطالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، وهو أكبر منظمة أمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، باستقالة فاين.

في حين، أشار المعلق اليهودي الأمريكي براين كراسنشتاين إلى ازدواجية المعايير أيضا، قائلا إن استبدال كلمة "مسلمين" بكلمة "يهود" في تصريح فاين كان سيؤدي إلى إقالته خلال ثانيتين.

دوليا، هاجم الصحفي البريطاني بيرس مورغان، فاين بشدة، ورد عليه بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين.

جدير بالذكر أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها فاين الجدل بتصريحات عنصرية ضد المسلمين والفلسطينيين خصوصا.

فقد دعا في تدوينات سابقة إلى فرض "حظر سفر على المسلمين"، وطالب بـ"الترحيل الكامل للمهاجرين المسلمين النظاميين وغير النظاميين".

وخلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة على مدى عامين، قال فاين إن "القضية الفلسطينية قضية سيئة"، ودعا في مايو 2025 إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.