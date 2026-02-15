وزير المالية: إعلان حزمة لتحسين أجور كل العاملين بالدولة الشهر المقبل

كشف أحمد كوجك، وزير المالية، موقف الموظفين من الزيادات المقبلة، بعد إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة حاليا في مراحل متقدمة جدًا من إعداد الموازنة العامة الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» على هامش الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، الأحد، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ «إعداد تصور جيد جدًا لمنظومة الأجور والإثابة للعاملين بالدولة».

ونوه إلى عرض التصور على الرئيس السيسي في شهر مارس المقبل بالتزامن مع عرض الموازنة، مؤكدا أنه «سيتم الإعلان عن حزمة أو برامج لتحسين الإثابة والأجور لكافة العاملين بالدولة خلال الشهر المقبل».

وشدد على أن الزيادة المرتقبة ستكون «جيدة جدًا وستلبي طموحات المواطنين»، ومن المقرر توضيح تفاصيلها في خلال الشهر المقبل.

ونوه إلى أن التكليفات الرئاسية تضمنت عددا كبيرا من المحاور؛ أبرزها الانحياز للمواطن، وإعادة ضخ أي مساحات مالية متوفرة في شكل برامج «محوكمة بجودة»، لضمان وصول المساندة لمستحقيها.

وأضاف أن التوجيهات شددت أيضا على سرعة التنفيذ، ومنها تبكير صرف المرتبات وإتاحة جزء من الحزم الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن التصور الأولي كان يستهدف عددا معينا من علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، لكن الرئيس وجه بشمول كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار المسجلة بالتمويل اللازم.

وأكد أن مبلغ الـ 3 مليارات جنيه المخصص لهذا الغرض «مبلغ مبدئي»، مشددا على استعداد الوزارة لتوفير التمويل لأي عدد من الحالات لضمان سرعة التدخل العلاجي أو الجراحي لكل المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة، بحيث يتم صرفها قبل عيد الفطر، وصرف دعم نقدي بقيمة 400 جنيه للبطاقات التموينية، يستفيد منه نحو 10 ملايين بطاقة لمدة شهرين، ودعم برنامج تكافل وكرامة بمساندة إضافية قدرها 400 جنيه نقدًا لمدة شهرين لصالح 5.2 مليون أسرة.