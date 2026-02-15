باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع إبراهيم دياز

أشار تقرير صحفي إسباني بأن باريس سان جيرمان وضع الدولي المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، ضمن أولوياته لتدعيم الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز الحلول الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Fichajes.net"الإسبانبة، فإن النادي الباريسي يقدر قدرات اللاعب الفنية، خاصة مهارته في التحرك داخل المساحات الضيقة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كصانع ألعاب في العمق أو على الأطراف.

وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية التعاقد مع دياز بنظام الإعارة مع خيار الشراء، بما يمنحه فرصة تقييم مردوده الفني قبل اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار فيه بشكل دائم.

كما يتضمن المشروع الرياضي للنادي وعدًا بدور أكبر ووقت لعب منتظم، وهو ما قد يمثل عامل جذب مهمًا للاعب المغربي في حال قرر خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.

ويرتبط دياز بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، إلا أنه لا يحظى بالمشاركة المنتظمة في ظل وفرة الخيارات الهجومية داخل صفوف الميرينجي، وهو ما قد يدفعه للبحث عن فرصة أكبر للظهور بشكل أساسي.