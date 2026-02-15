 سفير الهند بالقاهرة مهنئا السيد البدوي لفوزه بانتخابات الوفد: تجمعنا روابط تاريخية منذ انطلاق الكفاح - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 11:07 م القاهرة
محمد الكميلي
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:45 م

هنأ سفير الهند بالقاهرة سوريش ريدي، الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت في 30 يناير 2026.

وقال سوريش في برقية أرسلها للبدوي: "يسعدني أن أتقدم إلى سعادتكم بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة فوزكم المستحق برئاسة حزب الوفد العريق، الذي تجمعه روابط متجذرة مع القيادات الحزبية والسياسية في الهند منذ فترات الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال في البلدين.. ولعل فوزكم واستلامكم مهام رئاسة الحزب يعكس ثقة أعضاء الحزب في خبراتكم الواسعة وكفاءاتكم المشهودة".

وأضاف: "إني أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في عملكم في رئاسة الحزب خلال الفترة القادمة. وأتمنى أن يجمعنا لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والآراء بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين سعيا لتعزيز العلاقات بشكل أكبر معكم".

