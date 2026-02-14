غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شمالي غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في شمالي قطاع غزة، فيما ادعى إعلام عبري أن الجيش رصد مقاتلين خرجوا من فتحة نفق في بيت حانون، مدعيا أنه قتل أربعة منهم.

وقال شهود عيان للأناضول إن طائرات حربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ زايد شرقي بيت لاهيا شمالي القطاع، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من مروحيات عسكرية في أجواء المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد السكان بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من شمالي القطاع، ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

ويفصل ما يسمى "الخط الأصفر" بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

في المقابل، ادعت القناة 12 العبرية، نقلا عن مراسلها العسكري، أن الجيش الإسرائيلي رصد خروج 5 مقاتلين من فتحة نفق بمنطقة بيت حانون.

وأضافت أن القوات تعاملت معهم، (في إشارة إلى استهدافهم)، فيما تفيد التقديرات الأولية بمقتل 4 منهم، مع استمرار العملية في الموقع.

ولم تورد تفاصيل بشأن هوية المقاتلين أو الجهة التي ينتمون إليها، فيما لم يصدر بيان عن الجيش بشأن الحادثة.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف النار ما أسفر حتى الأربعاء، عن استشهاد نحو 591 شخصا، وأصاب 1598 آخرين.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.