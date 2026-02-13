انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأشخاص أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية، وسط الشارع، بمنطقة ميت عاصم في بنها التابعة لمحافظة القليوبية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وحالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهمين وتقديمهم لمحاكمة قانونية عاجلة.

علاقة عاطفية وفتاة هاربة ومحاولة انتقام

تعود لقصة إلى ارتباط الشاب إسلام الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو أصغر أشقائه، ويعمل بإحدى شركات الاتصالات، بفتاة تقيم بإحدى القرى المجاورة له عاطفيًا منذ سنوات، وفي هذه الفترة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، لكن الفتاة لم تقبل الخطوبة وتركت منزل أسرتها، وذهبت إلى الشاب وأسرته، وعند علم أسرة الفتاة بهروبها إلى الشاب قررا الانتقام منه.

تجمع أهل الفتاة وأعد أسلحة بيضاء تمهيدًا للانتقام من الشاب، واصطحبوا الشاب عنوة من منزله إلى قريتهم المجاورة، أمام أعين والديه الذين يتجاوز عمرهما الـ 60عامًا، ولم يستطع والده التدخل وتخليص نجله من قبض هؤلاء الأشخاص لعدم قدرته على الحركة فالأب مريض "بالجلطة"، وأشقائه لم يتواجدوا بمنزلهم لتواجدهم في العمل، فضلا عن تهديد المتهمين بحرق المنازل في حالة عدم خروج الشاب.

الأمن يضبط 9 متهمين

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المشار إليه، وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 9 متهمين على صلة بالواقعة.

وعند مواجهتهم بما أظهره الفيديو، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أن الدافع وراء اعتدائهم كان علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم، حيث هربا معًا، ما أثار غضبهم ودفعهم لتنفيذ الاعتداء.

وكشفت التحريات أن المتهمين التسعة غرباء عن القرية محل الواقعة، وليسوا من المقيمين بها، وهو ما فاقم غضب الأهالي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العاخمة اتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.