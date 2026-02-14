التعليم: مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي لا يزال قيد الدراسة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مقترح الوزير محمد عبد اللطيف، بزيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا، بدلا من 12 عاما دراسيا، جاء ضمن استعراضه لجهود الوزارة خلال العاميين الماضيين، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء السبت، أن الوزير أكد أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة وليس الإعداد، موضحًا أن الوزارة تدرس إضافة رياض الأطفال ضمن مرحلة التعليم الإلزامي، على أن تكون عامًا واحدًا وليس عامين.

وتابع: "إحنا بندرس مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 لـ13 سنة، بحيث إن يكون داخل فيها مرحلة رياض الأطفال وتكون سنة دراسية واحدة مش سنتين".

وأوضح أنهم يستهدفون خفض سن القبول في التعليم الإلزامي، من 6 سنوات للصف الأول الابتدائي، إلى 5 سنوات بمرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، وفق تصريحات وزير التربية والتعليم، وقال: "الدراسة دي المفروض هتبقى مستفيضة وهتاخد فترة طويلة".

وأشار إلى أن الوزير أشار إلى أن تطبيق هذا المقترح، لن يتم قبل عاميين في 2028 على الأقل، لدراسته وإجراء الاستعدادت اللازمة لتطبيقه، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من دراسة هذا التشريع سيُحال إلى البرلمان لمناقشته.

ولفت إلى أن دراسة هذا المقترح تتطلب وقتًا طويلًا، وسيتم إشراك أطراف مختلفة في مناقشتها، وبالتالي فإن حسم الأمر لن يكون قريبًا، ولا سياق للحديث عن إعداد هذه الخطوة حاليًّا.

في سياق منفصل، تطرق زلطة، إلى ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحات الوزير بخصوص انخفاض الإقبال على مراكز الدروس الخصوصية، قائلًا: "ظاهرة الدروس الخصوصية هي ظاهرة متجذرة، بتتطلب ليس جهود من وزارة التربية والتعليم فقط ولكن هي جهود من كل الأطراف".

وأشار إلى أن تصريحات الوزير استندت إلى زيادة إقبال الطلاب على المدارس بنسبة 90% حاليًا ، مقارنة بالنسب في السنوات الماضية، والتي تراوحت بين الـ9% والـ15%، مشيدًا جهود جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وتابع: "الفترة الصباحية كان الطلاب مبيروحوش المدرسة، كانوا بيروحوا مراكز دروس خصوصية علشان ياخدوا تعليم بديل عن المدرسة".

وأوضح الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدارس مرة أخرى، ومنها تقليل الكثافات الطلابية في الفصول، وضمان تواجد المدرسين والتقييمات وأعمال السنة، مؤكدًا: "أصبح هناك عملية تعليمية فعلية جوا المدرسة".

ولفت إلى استحداث الوزارة لـ98 ألف فصل، خلال العام الدراسي الماضي، مؤكدًا: "وزارة التربية والتعليم تحاول جاهدة الارتقاء بالمنظومة في ظل الإمكانيات الموجودة بقدر الإمكان، والهدف في النهاية إن الطالب يعتمد على المدرسة فقط".

وأعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن دراسة الوزارة إعداد تشريع جديد يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلًا من 12 عامًا، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2024/ 2025.