يديعوت أحرنوت: أكثر من 50 ألف جندي بالجيش يحملون جنسيات أجنبية

• بينهم 12 ألفا و135 يحملون الجنسية الأمريكية، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن الجيش ..



كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، السبت، أن نحو 50 ألفا و632 عسكريا في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية أخرى على الأقل إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها الجيش الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الإسرائيلي بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

ولم يصدر تعليق فوري من الدول المعنية بشأن ما نشرته الصحيفة.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.