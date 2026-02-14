أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه برايتون في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، ضمن التشكيل الأساسي، مع اعتماد المدرب الهولندي على القوام الرئيسي للفريق مع بعض التعديلات البسيطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيم كوناتي، فيرجيل فان دايك وميلوس كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز وفلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح، فيدريكو كييزا وكودي جاكبو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جيورجي مامارداشفيلي، ريان جرافينبيرخ، جو جوميز، هوجو إيكيتيكي، أندري روبرتسون، كالفين رامزي، ريو نجوموها، تيري نيوني وكيرن موريسون.

على الجانب الآخر يدخل برايتون مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جايسون ستيل.

خط الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دينك يان باول فان هيكي وفردي كاديوجلو

خط الوسط: جاك هينشلوود، كارلوس باليبا وباسكال جروس

الهجوم: تشارالامبوس كوستولاس، دييجو جوميز وهاري هاويل.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: بارت فيربوجين، يانكوبا مينته، أوليفييه بوسكالي، كاورو ميتوما، جيمس ميلنر، داني ويلبيك، جورجينيو روتر، ماكسيم دي كويبر وماتس ويفر.