وزير الخارجية: لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا بالحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن مصر تترأس خلال شهر فبراير الجاري مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه تم عقد العديد من الأنشطة والفعاليات بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الرئاسة المصرية.

وأشار إلى عقد جلستين مهمتين أمس الأول الخميس، وقد كانت جلسة غير رسمية تمت فيها استضافة وزير الخارجية السوداني باعتبار أن السودان مُجمَّد أنشطته داخل أنشطة الاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى إعطاء فرصة للجانب السوداني للحديث مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي لطرح رؤيتهم في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه من غير الواقعي ولا المعقول ألا يحدث تفاعل ومشاركة واستماع من الطرف المعني وهو الطرف السوداني.

ونوه بإصدار بيانين مهمين عن هذا الاجتماع، أحدهما عن السودان والآخر عن الصومال، ما عكس المبادئ التي تحكم السيادة الخارجية المصرية والتي توافق عليها جميع أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الدولة وعدم مساواة الدول الوطنية بالمليشيات أو أي فاعلين من غير الدول.

ونوه بأن هذا الموقف يتضمن أيضًا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ استخدام القوة والدفع في اتجاه استخدام الحلول السلمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد منذ 2014 أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاعية بإفريقيا والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدة الدول ورفض سلخ أي جزء من أراضيها.

وأوضح أن هذا الأمر كان محل البحث فيما يتعلق بالملف الصومالي، مؤكدا أن جميع دول المجلس أدانت الاعتراف الأحادي بما يسمى إقليم أرض الصومال والتأكيد على وحدة الصومال وسلامة أراضيه.