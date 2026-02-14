وزير الخارجية ونظيره البوروندي يبحثان سبل تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية، مشدداً على دعم مصر لبوروندي خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، ومثمنا دور الرئاسة البوروندية الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل NBI, ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية لاسيما منطقة البحيرات العظمى، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط تحقيق السلام واستعادة الاستقرار بتحقيق التنمية وضمان استدامتها في إطار مقاربة شاملة، وكذلك استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونجو وتطلعنا للمساهمة في إجراءات بناء الثقة والتي قد تسهم في التوصل لتهدئة حقيقية بين الطرفين.