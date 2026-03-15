عراقجي يتهم إسرائيل بتنفيذ هجمات على أهداف مدنية في الدول العربية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم.

وأضاف عراقجي في تصريحات أوردتها محطة "فرانس 24" الإخبارية أنه من المحتمل أن تكون إسرائيل وراء الهجمات على أهداف مدنية في الدول العربية".

وتابع أن "إيران لم تستهدف أي مناطق مدنية أو سكنية في دول المنطقة"

ومضى قائلا إن المُسيرة "لوكاس" أمريكية الصنع ربما تكون وراء الهجمات على أهداف إقليمية.

ورحب عراقجي بأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، وفقا لوكالة رويترز.

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ومسئولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالدرونز باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.