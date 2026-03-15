استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وهم: كامل عياش، وزوجته حليمة، ونجله أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطن وافي طلال إبراهيم الدسوقي استشهد متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال بتاريخ 30 يناير الماضي.

ويشن جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة بوتيرة يومية، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت، أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 658 شهيداً و1741 إصابة، إضافة إلى تسجيل 756 حالة انتشال.

وذكرت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 شهداء جدد، و13 إصابة. ونوهت إلى أنه تم اضافة عدد 91 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية مارس.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.