 استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص إسرائيلي في شمال الضفة الغربية
الأحد 15 مارس 2026 11:40 ص القاهرة
استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص إسرائيلي في شمال الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ)
نشر في: الأحد 15 مارس 2026 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مارس 2026 - 10:46 ص

استشهد فلسطيني وزوجته وطفلاهما، فجر اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، في بلدة طمون جنوب طوباس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية  قولها، إن "وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير"، مشيرةً إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أسفر عن استشهاد مواطن، 37 عاما، وزوجته، 35 عاما، وطفليهما 5 و7 سنوات، فيما أصيب طفلاهما الآخران، 8 سنوات، و11 سنة، بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من استلام مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقا عن استلام طواقمها 4 شهداء من داخل المركبة".


