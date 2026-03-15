إيران تؤكد استعدادها لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للجلوس مع دول المنطقة وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات، وما إذا كانت أهدافاً أمريكية أم لا.

وأضاف عراقجي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن طهران حصلت على معلوماتٍ تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان أيضاً هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية.

وذكر أن الأمريكيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية «شاهد» تحمل اسم «لوكاس»، وتُستخدم لاستهداف أهداف في دول عربية، ولفت إلى أن هذه المعلومات قيد الدراسة.

وأوضح أن الضربات التي تنفذها إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، في إطار الرد على الهجمات التي تُشن ضد إيران انطلاقاً من تلك القواعد.

وأكد أن الاتصالات مستمرّة مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، قائلًا إن التواصل الدبلوماسي لم يتوقف.

وأشار إلى أن هناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب، مع تأكيد طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل.

واعتبر أن احتلال جزيرة «خارج» سيكون خطأً أكبر من الهجوم عليها، لافتًا إلى أن مضيق هرمز مفتوح للجميع «باستثناء السفن الأمريكية وحلفائها».

ولفت إلى أن «الوضع في إيران مستقر ولا توجد انشقاقات في مؤسسات الدولة أو الجيش»، قائلًا إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي «بصحة جيدة ويدير الأوضاع بشكل كامل»، حسب وصفه.