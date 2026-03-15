الفلبين تعيد أكثر من 1300 عامل وعائلاتهم من المتضررين من أزمة الشرق الأوسط

أفادت وزارة شئون العمال المهاجرين الفلبينية، اليوم الأحد، بأن الحكومة ساعدت 1315 عاملا فلبينيا مغتربا وعائلاتهم من المتضررين من الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط، وأعادتهم جميعا إلى الوطن سالمين.

ونقلت صحيفة "ستار" الفلبينية عن وزارة شئون العمال المهاجرين القول، إن هذه الأعداد تم تسجيلها خلال الفترة بين 5 و14 مارس الجاري، وشملت 1022 عاملا فلبينيا مغتربا و293 من عائلاتهم، ممن تقطعت بهم السبل أو تمت إعادتهم إلى بلادهم، بموجب برنامج "باجونج بيليبيناس" الخاص بإعادة العمال إلى بلادهم.

ومن جانبه، قال وزير شئون العمال المهاجرين، هانز ليو كاكداك، إن الحكومة تعطي الأولوية للعمال الفلبينيين المغتربين الموجودين في مناطق ذات خطورة عالية، والمرضى، أو أولئك الذين لديهم احتياجات إنسانية أخرى، بينما يتم العمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل عودتهم بأمان إلى البلاد.

وأضاف كاكداك، أن الحكومة مستمرة في التنسيق مع مختلف الوكالات لضمان حصول العمال المهاجرين الفلبينيين المتضررين في الخارج على المساعدة بصورة فورية.

تأتي جهود إجلاء الفلبينيين المغتربين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، بعد الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.