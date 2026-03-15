صحة غزة: 4 شهداء و8 إصابات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم: 5 شهداء (4 شهداء جدد + 1 شهيد متأثر بإصابته)، و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 663 شهيدًا، و1762 إصابة، و756 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و239 شهيدًا، و171 ألفًا و861 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد أربعة مواطنين، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وهم: كامل عياش، وزوجته حليمة، ونجله أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطن وافي طلال إبراهيم الدسوقي استشهد متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال بتاريخ 30 يناير الماضي.

ويشن جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة بوتيرة يومية، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025.