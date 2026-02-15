وصول 4 رواد فضاء جدد إلى المحطة الدولية بدلا من طاقم ناسا الذي تم إجلاؤه

استعادت محطة الفضاء الدولية قوتها التشغيلية الكاملة، اليوم السبت، مع وصول أربعة رواد فضاء جدد، ليحلوا محل زملائهم الذين اضطروا لمغادرة المحطة في وقت سابق لأسباب صحية طارئة.

ونجحت مركبة تابعة لشركة سبيس إكس في نقل طاقم يضم رواد فضاء من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وذلك بعد مرور 24 ساعة على إطلاقهم من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت عملية الإخلاء الطبي التي حدثت الشهر الماضي هي الأولى من نوعها لوكالة ناسا الأمريكية خلال 65 عاما من رحلات الفضاء لرواد الفضاء، حيث عانى أحد رواد الفضاء الأربعة الذين أطلقتهم سبيس إكس الصيف الماضي مما وصفه المسؤولون بمشكلة صحية خطيرة، مما استدعى عودتهم.

وترك ذلك ثلاثة أفراد فقط لإدارة المحطة — أمريكي وروسيان — مما دفع ناسا إلى تعليق عمليات السير في الفضاء وتقليص الأبحاث.

وسيقيم في المحطة لمدة تتراوح بين ثمانية إلى تسعة أشهر كل من، جيسيكا مير وجاك هاثاواي من وكالة ناسا والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فدياييف.

وسبق أن عاشت مير، وهي عالمة أحياء بحرية وفدياييف وهو طيار عسكري سابق، في المحطة من قبل.

وخلال زيارتها الأولى للمحطة في عام 2019، شاركت مير في أول عملية سير في الفضاء نسائية بالكامل.