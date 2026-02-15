أحمد موسى بعد تصريحات آبي أحمد باجتماعات الاتحاد الإفريقي: لن يكون لإثيوبيا مكان على البحر الأحمر

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال اجتماعات الاتحاد الإفريقي السنوية في أديس أبابا، مشيرا إلى استغلاله اجتماعات الاتحاد الإفريقي ليوجه «تهديدا للقارة الإفريقية».

ونوه خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى ربط رئيس وزراء إثيوبيا أمن واستقرار القرن الإفريقي بحصول بلاده على منفذ بحري على البحر الأحمر، قائلا إن فحوى الرسالة هو: «تهديد، يا إما تدوني منفذ يا إما مش هيكون فيه أمن ولا استقرار في المنطقة بالكامل».

وأكد «موسى» أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «في منتهى الخطورة وتتطلب الرد عليها»، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الحبيسة في العالم لم يسبق لها تهديد جيرانها أو الإقليم بسبب عدم امتلاكها لمنافذ بحرية.

وشدد على موقف مصر الواضح والثابت بهذا الصدد، مؤكدا أنه «لن يكون لإثيوبيا مكان على البحر الأحمر»، لكونها دولة غير مشاطئة له.

ولفت إلى أن رسائل آبي أحمد موجهة بشكل مباشر للصومال وإريتريا، متابعا: «أمامنا نظام، أولا عمل أمر واقع بالنسبة إلى السد الإثيوبي، واليوم يريد أمرا واقعا في منفذ بحري بعيد عن كل القوانين، يجور على حقوق وسيادة الدول، والجميع لا بد أن يدرك خطورة هذا الكلام، لأنه أمر لو حدث فهو يهدد أمننا القومي المصري والعربي».

ورفض أي محاولة اعتداء على أراضي الصومال، كدولة عربية شقيقة، تحت ذريعة إنشاء قاعدة بحرية أو منفذ بمسافة 20 أو 30 كيلومترا، متابعا: «لازم نكون شايفين هذا التحرك معناه إيه، وجاي بعد قد إيه، وهذا الكلام ماذا يعني فيما هو قادم، والوضع متشاف، مين حوالينا، مين بيشتغل ومين بيتكلم، ومين بيدعم، كل ده متشاف».

ونوه إلى تواجد مصر في الصومال ضمن قوة الاتحاد الإفريقي لدعم أمنه وسلامته وحمايته من الإرهاب، فضلا عن ترأسها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته ضمن فعاليات القمة التاسعة والثلاثون للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، السبت، إن «أمن واستقرار القرن الإفريقي يعتمدان على حصول إثيوبيا على منفذ بحرى»، معتبرا أن امتلاك بلاده لمنفذ بحري «أمر أساسي لضمان النمو المستدام والاستقرار الإقليمي والازدهار».