موخوفا تهزم مبوكو في قطر لتفوز بلقبها الأول في 6 سنوات

حققت التشيكية كارولينا موخوفا لقبها الأول في ست سنوات بتغلبها 6-4 و7-5 على الكندية فيكتوريا مبوكو في نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس لتفوز بإحدى بطولات الألف نقطة لأول مرة.

ولم تفز موخوفا، التي عانت من عدة إصابات إحداها في المعصم في 2023 غابت على إثرها لمدة 10 أشهر، بأي لقب في جولة لاعبات التنس المحترفات منذ بطولة كوريا المفتوحة في سبتمبر 2019.

لكن موخوفا (29 عاما) قللت من أخطائها وغيرت إيقاعها لتهزم مبوكو في ساعة واحدة و34 دقيقة.

وقالت موخوفا "لقد مر وقت طويل منذ أن فزت ببطولة. من الجميل أن أختبر هذا الشعور مرة أخرى، وأن أتذكر شعور الفوز هذا".

ومن المتوقع أن تدخل مبوكو (19 عاما) قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي لأول مرة بعد فوزها على المصنفة الخامسة ميرا أندريفا والمصنفة الثانية إيلينا ريباكينا في طريقها إلى النهائي.

وقالت مبوكو "لقد كان الأمر مذهلا... لم أحقق النتيجة المرجوة، لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها".