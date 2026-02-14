كشفت الأمم المتحدة، في تقرير حديث وصادم، عن حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية أواخر أكتوبر الماضي، مؤكدة مقتل أكثر من 6 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط من العنف الذي وُصف بأنه "صادم في حجمه ووحشيته".

وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر أمس الجمعة، أن الهجوم الذي استهدف الاستيلاء على الفاشر شهد ارتكاب فظائع واسعة النطاق ترقى إلى جرائم حرب، ومن المحتمل أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "إن الانتهاكات العشوائية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في الهجوم النهائي على الفاشر، تؤكد أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي استمرار دورات العنف".

واجتاحت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، التي كانت المعقل الأخير المتبقي للجيش السوداني في دارفور، في 26 أكتوبر، وعاثت فسادا في المدينة وضواحيها بعد حصار دام أكثر من 18 شهرا.