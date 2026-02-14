قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الدولة للمواطن في توقيت دقيق

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد وإعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن إدراك عميق لطبيعة المرحلة الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

وقال الحبال، إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسر البسيطة بأن الدولة حاضرة وتتابع تفاصيل المشهد المعيشي، وتسعى إلى تخفيف الضغوط عن كاهلهم عبر إجراءات عملية وسريعة، وليست مجرد وعود نظرية.

وأضاف الحبال، في بيان له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تعكس استمرار تبني الدولة لسياسات تستند إلى البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع خطط الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد دومًا أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية.

وأضاف أن التعجيل بإعلان الحزمة وتنفيذها قبل حلول الشهر المبارك يحمل دلالات إنسانية واضحة، ويعكس حسًا وطنيًا بالمسؤولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تلقي بظلالها على مختلف الدول.

وأكد الحبال، أن الدولة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على التحرك بمرونة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، سواء عبر برامج الدعم النقدي أو التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية أو المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن توجيهات الرئيس تمثل امتدادًا لنهج واضح يقوم على تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأشار الحبال، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس إرادة حقيقية لاستمرار مسار التنمية مع الحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم تماسكه في مواجهة التحديات.