رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل دعم 15 مليون أسرة نقديا خلال شهرين

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل دعم 15 مليون أسرة نقديا خلال شهرين، بجانب ضخ 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تخصيص 3 مليارات أخرى لدعم المنظومة الصحية في مصر، بجانب تخصيص 3 مليارات لمحافظة المنيا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى دعم نقدي للفلاح المصري بقيمة 4 مليارات جنيه، لدعم فارق سعر توريد القمح في الموسم الجديد الذي سيبدأ في أبريل المقبل. إضافة إلى 15 مليار جنيه للإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي "حياة كريمة" في المحافظات المصرية.