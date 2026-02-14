زيلينسكي: هناك أسئلة ما زالت قائمة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الدوليين على دعمهم، لكنه أشار إلى أن هناك أسئلة ما زالت قائمة بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لبلاده.

وخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، شكر زيلينسكي، مرارا الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين على مساعدتهم لأوكرانيا من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي البنية التحتية مثل محطات الطاقة و"تنقذ الأرواح".

كانت جهود سابقة بقيادة الولايات المتحدة للتوصل إلى توافق لإنهاء الحرب، بما في ذلك جولتين من المحادثات في أبوظبي، قد فشلت في حل القضايا الصعبة مثل مستقبل منطقة دونباس الصناعية التي يسيطر عليها الجيش الروسي إلى حد كبير.

وفي وقت لاحق، تساءل زيلينسكي، مع الصحفيين عن كيفية عمل مفهوم منطقة التجارة الحرة، الذي اقترحته الولايات المتحدة، في منطقة دونباس التي تصر روسيا على أن كييف يجب أن تتخلى عنها من أجل تحقيق السلام.

وقال إن الأمريكيين يريدون السلام في أسرع وقت ممكن وأن الفريق الأمريكي يريد توقيع جميع الاتفاقات المتعلقة بأوكرانيا في نفس الوقت، بينما ترغب أوكرانيا في أن يتم توقيع الضمانات المتعلقة بأمن البلاد أولا.