السبت 14 فبراير 2026 11:47 م القاهرة
مظاهرات في قبرص تندد بالحكومة الإيرانية وتدعو لعودة بهلوي

نيقوسيا - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 11:19 م

احتشد نحو 500 متظاهر خارج القصر الرئاسي في نيقوسيا بقبرص، ورفع العديد منهم لافتات تحمل شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية ومؤيدة لرضا بهلوي، نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي أُطيح به عام 1979.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن ما لا يقل عن 7005 أشخاص قُتلوا في احتجاجات الشهر الماضي، من بينهم 214 من أفراد القوات الحكومية.

واتسمت الوكالة، بالدقة في إحصاء الوفيات خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، حيث تعتمد على شبكة من الناشطين داخل البلاد للتحقق من أعداد القتلى.

ومن جانبها، قدمت الحكومة الإيرانية، حصيلتها الوحيدة للوفيات في 21 يناير، قائلة إن 3117 شخصا قُتلوا.

