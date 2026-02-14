 البرازيل.. إقامة كرنفال بالشارع للكلاب وسط احتجاج ضد قتل الحيوانات الأليفة - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 11:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

البرازيل.. إقامة كرنفال بالشارع للكلاب وسط احتجاج ضد قتل الحيوانات الأليفة

ريو دي جانيرو - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 11:16 م | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 11:22 م

تجمعت عشرات الكلاب التي ترتدي أزياء على شكل تماسيح وجنيات وأبطال خارقين اليوم السبت في حفل كرنفالي بالشارع في ريو دي جانيرو، بينما نظم أصحابها احتجاجا مناهضا للقسوة ضد الحيوانات الأليفة.

واحتشد نحو 300 شخص وحيواناتهم الأليفة في حي بارا دا تيشوكا بالشطر الغربي من ريو البرازيلية، وغنوا ورقصوا على أنغام الأغاني الكرنفالية القديمة.

وقال ماركو أنطونيو مارينيو "72 عاما" كبير منظمي فعالية "بلوكاو": "إن الكلاب جزء من عائلاتهم. إن العائلات تأتي إلى حفلات الشوارع من أجل الكلاب لأن هذا أمر محبب، إنه مبهج وينم عن الحنان".

ولوح مارينيو وأشخاص آخرون، بشرائط بيضاء وغنوا أغنية كتأبين لأوريليا، وهي كلبة قتلت جنوبي البرازيل في يناير في قضية سببت غضبا على مستوى البلاد.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك