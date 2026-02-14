تجمعت عشرات الكلاب التي ترتدي أزياء على شكل تماسيح وجنيات وأبطال خارقين اليوم السبت في حفل كرنفالي بالشارع في ريو دي جانيرو، بينما نظم أصحابها احتجاجا مناهضا للقسوة ضد الحيوانات الأليفة.

واحتشد نحو 300 شخص وحيواناتهم الأليفة في حي بارا دا تيشوكا بالشطر الغربي من ريو البرازيلية، وغنوا ورقصوا على أنغام الأغاني الكرنفالية القديمة.

وقال ماركو أنطونيو مارينيو "72 عاما" كبير منظمي فعالية "بلوكاو": "إن الكلاب جزء من عائلاتهم. إن العائلات تأتي إلى حفلات الشوارع من أجل الكلاب لأن هذا أمر محبب، إنه مبهج وينم عن الحنان".

ولوح مارينيو وأشخاص آخرون، بشرائط بيضاء وغنوا أغنية كتأبين لأوريليا، وهي كلبة قتلت جنوبي البرازيل في يناير في قضية سببت غضبا على مستوى البلاد.