النائب محمد حمزة: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأولى بالرعاية وحرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح حمزة أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل الشهر الكريم، إلى جانب صرف مرتبات فبراير مبكرًا، يمثل خطوة إنسانية واجتماعية مهمة تعزز الاستقرار المجتمعي، وتؤكد تحرك الدولة بمسؤولية تجاه المواطنين.

وثمّن توجه الدولة نحو استكمال مشروعات "حياة كريمة"، ودعم قطاع الصحة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والضريبية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأكد النائب أن هذه القرارات المتكاملة تعكس رؤية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويحفظ استقرار الوطن.