الحكومة السويسرية: جولة محادثات نووية جديدة بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت، أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثانية من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع المقبل.

وقالت الخارجية السويسرية إن سلطنة عمان، التي استضافت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في 6 فبراير الجاري، ستتولى استضافة هذه المحادثات في جنيف، دون أن تحدد الأيام التي ستجرى فيها.

وبعد المناقشات الأولى، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارته سيكون "صادما للغاية".

يُذكر أن محادثات مماثلة جرت العام الماضي كانت قد انهارت في يونيو، تزامنا مع شن إسرائيل ما تحول إلى حرب استمرت 12 يوماً على إيران، شملت قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية.