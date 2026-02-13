قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طرح الوزير محمد عبد اللطيف بشأن مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا بدلا من 12 عاما «دراسة» قيد البحث، وليست مشروعا قيد الإعداد في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن الوزارة «تدرس إعداد تشريع يسمح بزيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة»، من خلال ضم سنة واحدة من مرحلة رياض الأطفال إلى منظومة التعليم الإلزامي.

وأشار إلى أن الرؤية المقترحة تهدف إلى جعل سن الدخول الإلزامي للمدارس يبدأ من 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، على أن تكون مرحلة رياض الأطفال سنة واحدة ضمن مرحلة التعليم الإلزامي.

وعن موعد التنفيذ، شدد على ضرورة عدم استباق الأحداث، لافتا إلى أن هذا المقترح في حال إقراره وتطبيقه لن يكون قبل عامين أو ثلاثة أعوام أي في العام الدراسي 2028/2029؛ وذلك لمنح الوزارة الوقت الكافي لتجهيز البنية التحتية اللازمة، واستيعاب التحدي التقني المتمثل في دخول دفعتين دراسيتين في توقيت واحد.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب لتوضيح كل التفاصيل، مشددا أن الأمر لا يزال في طور الدراسة.

وأعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن دراسة الوزارة إعداد تشريع جديد يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلًا من 12 عامًا، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2024/ 2025.