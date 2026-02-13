قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة «محظوظة» لتسلمها مهام عملها في ظروف اقتصادية أفضل بكثير من الفترات السابقة، وتحديدا منذ عام 2016.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر واجهت منذ عام 2016 تحديات كبيرة خلال تلك الفترة من التعويم، ثم جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، وصولا إلى أزمة منع الاستيراد في 2020 و «ضياع الاحتياطي النقدي والأوضاع العالمية السيئة التي تعرضت لها مصر، في تلك الفترة بما يشبه الحصار الاقتصادي على مصر».

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تسير اليوم نحو الأفضل، مشددا أن التحدي الأكبر الماثل أمام الحكومة هو «تحسين معيشة المواطنين والأوضاع الاقتصادية للناس»، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، فضلا عن السيطرة على الأسعار.

وتابع قائلا : «الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، ضرب ثلاثين عصفورا بحجر على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ ومن ثم فإن الكرة الآن عند الحكومة، فهل ستستغل هذا الوضع؟»، مؤكدا أن تحقيق ذلك «يتطلب أداء مختلفا.. وأن تقوم الحكومة بدورها».

ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الكبرى، قائلا: «عايزين نريح الشعب، ونهدئ الأزمات ونعظم الإيرادات.. يجب أن نراجع الكثير من أسباب عدم وجود استثمارات كبيرة، رغم امتلاكنا للبنية التشريعية والتحتية؛ لا بد من القضاء على الروتين».

ولفت إلى إحداث الفريق كامل الوزير وزير النقل، «نقلة نوعية» أثناء توليه وزارة الصناعة، من خلال «تحطيم الروتين، وفتح المصانع المغلقة، واختصار زمن استخراج التراخيص من سنوات إلى أسبوع واحد»، معقبا: «رجل مكنش بينام ليل نهار، ووزير الصحة كان بيلف ويتابع بنفسه، ووزير الكهرباء نجح في استرداد مليارات الجنيهات من سرقة الكهرباء من المصانع وغيرها».

وشدد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بالأمن القومي والغذائي وبناء الإنسان، والحفاظ على قيم المجتمع، وضمان توفير حياة كريمة للمواطن المصري.