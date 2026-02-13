قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تثبت ذلك، بالإضافة إلى أن كل التقارير الدولية تتحدث عن تحسن الأوضاع في مصر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الغاية تظل تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطن، لافتا إلى أن أكثر ما يهم المواطن هو توفر الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة مثل «حياة كريمة» تستهدف تلبية هذه المتطلبات، منوها إلى أن هناك «شوطا كبيرا لا يزال قائما» لاستكمال باقي القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تمثل ثلثي مشروعات المبادرة.

وشدد أن الأهم حصول المواطن على خدمة صحية «جيدة ومعقولة» تلبي أي طارئ، مشيرا إلى حرصه خلال جولاته على سؤال المواطنين في الوحدات الصحية عن طلباتهم ومدى رضاهم.

وتابع: «أجمل شيء أسمعه، ما يقال من أننا لم يكن لدينا أي خدمة وكنا نضطر لركوب عدة مواصلات في الليل للذهاب لمستشفى المركز، أما الآن تتوفر وحدة صحية بجانبي تقدم الخدمة».

وتابع أن تطوير باقي الوحدات الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحا أن اهتمامات المواطن إلى جانب الصحة تشمل توفر مدارس حكومية تقدم مستوى تعليميا جيدا للطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا أن هذا «الشغل الشاغل للحكومة»، وكذلك أن تكون الأسعار «في متناول المواطن»، مع ضمان تواجد الخدمات الأساسية من صحة وتعليم بشكل «محترم ومعقول».

وشدد على أهمية الاستمرار في التحول الرقمي، مؤكدا أن تمكين المواطن من إنجاز خدمات كثيرة عبر «الموبايل» دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية، سيكون «سببا في الحصول على رضا المواطن».