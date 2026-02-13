حادث أمني يوقف رحلات المغادرة في مطار كولونيا بون الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقفت حركة الطيران في مطار كولونيا/بون غربي ألمانيا إلى حد كبير بسبب حادث أمني. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية الاتحادية اليوم الجمعة إن رحلات المغادرة لم تعد ممكنة، نظرا لإغلاق المنطقة الأمنية.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد خطر داهم على حياة الناس أو سلامتهم، إنه إجراء احترازي نتخذه بصفتنا شرطة".

وأوضح المتحدث أنه في تمام الساعة 37ر6 صباحا (التوقيت المحلي) تم إغلاق نقطة التفتيش الخاصة بأمن الطيران، كما قامت الشرطة الاتحادية بإخلاء المنطقة الأمنية في الصالتين 1 و2.

وقال: "هذا إجراء احترازي... الإجراءات لا تزال جارية حاليا، ولا يمكننا في الوقت الراهن القول متى ستنتهي"