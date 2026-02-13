علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على مدى تلبية التشكيل الجديد للحكومة لطموحات المواطنين، قائلا: «هل هذا التعديل يرضي طموحات الناس؟ طبعا، كان الناس ينتظرون التغيير ولكنهم فُوجئوا بالتعديل».

ونوه خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الدكتور مصطفى مدبولي، يقود الحكومة منذ يونيو 2018، لافتا إلى أن التعديل الأخير شمل نحو 40% من هيكل الحكومة المكون من 28 وزيرا و23 نائبا.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يعد الشخصية الأقدم في الحكومة، بعد أن شغل منصب وزير الإسكان في يونيو 2015، يليه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي كان يشغل منصب وزير الطيران في مارس 2016، ثم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية في 2016، وصولا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي انضم للحكومة في فبراير 2017.

وكشف أن قرار الإبقاء على الدكتور مدبولي رئيسا للحكومة استند إلى سببين؛ الأول يتعلق بضرورة استكمال الملفات المفتوحة والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي والتي تنتهي في 2026، ويتطلب من الحكومة الحالية إنهاء هذه الملفات، مشيرا إلى أن السبب الثاني، يتمثل في أن «هذه الحكومة مؤقتة وبفترة محددة».

وأوضح أن «هناك من يرى أن هذه الحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027»، لافتا إلى أنها عندما تقدمت ببرنامجها لمجلس النواب كان ذلك في يوليو 2024، في إشارة إلى انتهاء مدة برنامج الحكومة الممتد لثلاث سنوات.

ولفت إلى أن استمرار الجدل حتى يوم السبت الماضي، حينما دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يوم الإثنين، مشيرا إلى أن اللحظات الأخيرة شهدت تعديلات في الأسماء المرشحة لبعض المقاعد، ومن أبرزها منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ والاستقرار على ترشيح الدكتور حسين عيسى لتولي هذه المهمة، بعدما كانت التكهنات تشير في البداية إلى إسنادها للدكتور أحمد كوجك بجانب حقيبة المالية.