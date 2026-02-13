أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المغادرين للتشكيل الحكومي، تقديرا لجهودهم، وذلك بحضور الوزراء الجدد.

ونوه خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» إلى تشديد مدبولي أن مصر «دولة مؤسسات»، مشيرا إلى أن دور الوزراء الجدد استكمال مسيرة بدأت منذ سنوات، ضمن رؤية موحدة تهدف إلى خدمة المواطن.

وشدد أن رحيل الوزير لا يعني أنه «مغضوب عليه»، كما أن الوزير الجديد ليس «مرضيا عنه»، مشددا أن نصيحته للوزراء الجدد «إنجز وامشي».

ولفت إلى تضحية بعض الوزراء الراحلين بفرص عمل خاصة ودولية في سبيل أداء مهمتهم الوطنية، مؤكدا أنهم كانوا يدركون أن هذه المهمة ستنتهي يوما ما، وذلك من واقع معرفته الشخصية بهم، قائلا: «كنت ولا زالت أصدقهم وأشكرهم على ما قدموه، وأتمنى لهم التوفيق.. وكلمة الحمد لله أكيد على لسان كل منهم بعد إنهاء مهمته، وانطلاقه في حياته بالصورة التي يرتضيها».

وأشار إلى أن الفارق بين الوزير والمواطن، يكمن في أن المواطن يبحث عن مصلحته الخاصة، بينما الوزير ملزم بتقديم مصلحة دولة كاملة حتى وإن تعارضت مع المواطن.

وأعرب عن تفاؤله بالحكومة الجديدة، مطالبا كل وزير بتبني «اختبار كفاءة قتالية لنفسه» ومساعدة رئيس الجمهورية في تحقيق الأهداف، مشددا على ضرورة حضور الوزراء إعلاميا وعدم «الاختباء» في المواقف الكبرى.

وشدد أن الإعلام سيكون داعما للمصيب ومقوما للمخطئ عبر نقل نبض الشارع بهدف تعديل البوصلة، قائلا: «لا أحد معصوم من الخطأ، فجميعنا نخطئ، ولكن أن نعتذر عن الخطأ فهذا أمر طبيعي جدًا، وأن نصحح مسارنا فهذا أمر طبيعي جدا أيضا.. وأن نكتشف أن الطريق الذي سلكناه ليس خاطئا؛ ولكن هناك طريقا أفضل منه، فما المانع؟».

وأوضح أن الأمر يشبه نظام «GPS» الذي يمتلك المرونة لاقتراح تغيير المسار واختيار الطريق الأفضل لتوفير الوقت والجهد، مؤكدا أن تقدم الدولة مثل السيارة التي تتطلب تحرك «العجلات الأربعة» في اتجاه واحد، وإلا ستعود إلى الخلف أو تتوقف تماما.