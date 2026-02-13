يبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الجيش الملكي المغربي، المُقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ، الأحد، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا، السبت، بعد خوض المران الجماعي على ملعب مختار التتش، في مقر النادي، والذي تحضر وسائل الإعلام أول ربع ساعة منه، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويشهد مران الأهلي اليوم، الجمعة، إجراء فحوصات طبية لمروان عثمان، لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها، على هامش مباراة الإسماعيلي الأخيرة، والتي أسفرت عن تراجع الجهاز الفني للدفع به، خلال تلك المواجهة، التي استعاد من خلالها الأحمر نغمة الانتصارات في الدوري.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الإسماعيلي: "أشركنا محمد شريف في المباراة، بدلًا من مروان عثمان، الذي شعر ببعض الآلام أثناء الإحماء، وفضلنا عدم المخاطرة به".

وأضاف المدرب الدنماركي: "لدينا 3 من أهم اللاعبين يغيبون عن صفوفنا في الخط الهجومي، ونأمل في عودتهم سريعًا، ونبحث الآن فيمن يستطيع أن يشارك بدلًا منهم".

إلى ذلك، ألمح ييس توروب إلى وجود قرار مرتقب يخص مركز حراسة مرمى الأحمر، خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة الحالية بين محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

ويقوم توروب حاليًا بالمداورة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي، حيث يشارك كل منهما في مباراة على الترتيب.

وأوضح توروب: "محمد الشناوي ومصطفى شوبير؟ هذا هو قراري، وسأتحدث فيه مع اللاعبين، ولكن حتى اليوم لدينا خيارات في مركز حراسة المرمى، والثنائي يؤدي بشكل جيد، ويساعدون الفريق.. بالنسبة للمستقبل فما سأقرره ستعرفونه بالأيام المقبلة".

كما نفى مدرب الأهلي ما يتردد عن اعتراضه على التعاقد مع يوسف بلعمري، اللاعب المنتقل حديثًا إلى الأحمر، في الشتاء الماضي، قادمًا من الرجاء المغربي، حيث قال: "لقد اعتادنا على ألا نستمع للشائعات.. المهم بالنسبة لي هو اللاعب، وأن أمنحه الفرصة عندما أشعر بأن الوقت يسمح لذلك".

وتابع: "بلعمري دخل في القائمة عدة مباريات، وعقدنا معه جلسات فردية بشأن الأداء، وهناك منافسة في مركزه، مثله مثل أي مركز في الفريق".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "بلعمري أدى أداء جيد، ولديه ربط جيد مع زملائه في الملعب.. هنأت اللاعبين على الفوز، وهنأت يوسف بلعمري على مشاركته الأول مع الفريق".