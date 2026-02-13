أكد حسام الزناتي، نائب المدير الرياضي لنورشيلاند الدنماركي أن إبراهيم عادل، اللاعب المنتقل حديثًا إلى صفوف فريقه في الشتاء الجاري، كان بإمكانه الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي مباشرةً.

وقال حسام الزناتي في تصريحات لقناة أون سبورت: "الجزيرة الإماراتي كان منفتحًا على بيع إبراهيم عادل، وكان بإمكانه اللعب للأهلي بشكل مباشر، لكن اللاعب رغبته اللعب في أوروبا".

وأضاف: "انتقال إبراهيم عادل إلى نورشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة، وبإمكاننا شرائه نهائيًا في يونيو المقبل، ولا يوجد شرط جزائي في عقده، واللاعب لديه النية في بناء مسيرة قوية له في أوروبا".

وتابع: "في حال تفعيل بند أحقية الشراء، لا توجد أي شروط جزائية في عقده، وهناك نسبة من إعادة بيعه لنادي الجزيرة".

وأتم حسام الزناتي تصريحاته قائلًا: "الدوري المصري ليس هو محور الكون.. وانتقال إمام عاشور إلى ميتييلاند من قبل لم يكن (كوبري) للأهلي".