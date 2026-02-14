قالت الفنانة ميرنا وليد، إن النساء لديهن أدوار أخرى في الحياة بخلاف العمل، مشيرة إلى ابتعادها عن الساحة الفنية لبعض الوقت للزواج والاهتمام بمنزلها وأسرتها والتركيز على تربية البنات.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» أن الكثير من الجمهور يذكرونها بمسلسل «ذئاب الجبل»، أو مسلسل «قصة الأمس»، لافتة إلى أنها قدمت ما يزيد عن 50 عملا فنيا.

وشددت على أنها لم تعمل يوما لمجرد التواجد أو العمل، مشيرة إلى أن جميع أعمالها «جميلة جدًا»؛ لكن البعض لم يحالفها الحظ أثناء العرض الأول، ومنها ما نجح بشكل كبير مع قطاع من الجمهور دون غيره.

وأشارت إلى أن مسلسل «قاسم أمين» من أهم أعمالها، لكنه «لم ينل حظه»، مرجعة ذلك إلى توقيت عرضه الذي تزامن مع أحداث «الحرب على العراق».

ولفتت إلى أن الحالة السياسية حينها جعلت جميع الناس مشدودة لمتابعة نشرات الأخبار وما يحدث في العالم عبر التلفزيون.

وعبرت عن أمنيتها بإعادة التلفزيون المصري عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هناك أعمالا كثيرة هامة في الدراما المصرية لم تأخذ حظها ولم تُشاهد بشكل جيد.