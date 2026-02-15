انعقاد الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية

عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقش الإجتماع توصيات الإجتماع الخامس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) والتقدم المحرز في عمل تلك اللجان.

وأوضحت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية -وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسئولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

كما أشارت خلال كلمتها إلى التقدم الملحوظ على الساحة العربية في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواصلة الدول العربية التقدم في مؤشرات الابتكار العالمية في مجالات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية بالإضافة الى تنامي الاهتمام بحقوق المؤلف والصناعات الإبداعية.

جدير بالذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016، ويناقش جدول أعماله عدة موضوعات من أهمها مشروع انشاء منصة السجل الالكتروني العربي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومشروع إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية والتحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها وخاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.