الفلبين والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماعهما في فيينا

أكدت الفلبين والنمسا مجددا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع في الوزارة الاتحادية للشئون الأوروبية والدولية في فيينا، حيث تستعد الدولتان للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية في عام 2026.

وشمل الاجتماع بين وزيرة الشئون الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا بي.لازارو ووزيرة الشئون الأوروبية والدولية النمساوية بيات ماينل-رايزينجر مناقشة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة والاستثمار والعمل والتعليم وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تؤثر على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأوروبا، مؤكدين أهمية التعاون في مواجهة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وأكدت المسئولتان أن الشراكة بين الفلبين والنمسا تتعزز من خلال التعاون في المحافل متعددة الأطراف، حيث يدعم البلدان قضايا بعضهما البعض وترشيحاتهما في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.