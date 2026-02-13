 رحاب مطاوع بعباءة وردة الجزائرية في ثاني ليالي عيد الحب في الأوبرا - بوابة الشروق
الجمعة 13 فبراير 2026 11:20 م القاهرة
رحاب مطاوع بعباءة وردة الجزائرية في ثاني ليالي عيد الحب في الأوبرا

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 11:06 م

أحيت الفنانة رحاب مطاوع الأمسية الثانية من ليالي عيد الحب على مسرح النافورة المغطى بدار الأوبرا المصرية، مرتدية عباءة مستوحاة من أسلوب الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في لمسة فنية رائعة جمعت بين التراث والأناقة.

قدمت رحاب مطاوع مجموعة من الأغاني الكلاسيكية المحبوبة، من بينها «بتونس بيك» و«في يوم وليلة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بالأداء وجمالية اختيار الإطلالة.

الأمسية، التي تأتي ضمن فعاليات ليالي عيد الحب، شهدت حضورًا جماهيريًا ملحوظًا، حيث استمتع الحضور بالأجواء الرومانسية والفنية الراقية التي ميزت هذا الحفل على مسرح الأوبرا.


