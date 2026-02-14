محمد مختار جمعة: احترام رموز الدولة واجب ديني وطني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق ومساعد رئيس حزب حماة وطن لشئون الوعي المجتمعي، إن احترام رموز الدولة ورئيسها وعلمها وشعارها واجب ديني وطني.

وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية «صدى البلد» إلى ضرورة «احترام الكبير»، مستشهدا بحديث النبي عليه السلام «ليس منا من لم يوقر كبيرنا»، مشددا أنه «لا يُقذف بالأحجار إلا الشجرة المثمرة، ولا يقذفها إلا الصبية».

وأضاف أن «اللص لا يحوم إلا حول البيوت العامرة»، فإذا كان البيت خربا فماذا سيجد فيه؟، موضحا أن من يحوم حول «البيت الخرب» فهو «سيد البلهاء»، قائلا: «الناس تستهدف القيمة والقامة ومن يوجعهم، وهذه الجماعات المتطرفة كلما أوجعتهم سلطت كتائبها».

وتابع أن «عملية استهدف كل من يحمل همّ هذا الوطن على كتفه هي ضريبة يدفعها الوطنيون الشرفاء»، لافتا إلى أن «تحديات الأوطان لا تنتهي»؛ ولكنها تتغير وتتطور وتخرج من مكان لآخر، وكذلك تحديات الأشخاص.



وأكد أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تخلو من التحديات في أي مرحلة، مشيرا إلى أن «ضريبة الأوطان لا يدفعها جيل واحد»، مستشهدا بالحروب من 1948 مرورا بـ 1956 و1967 وصولا إلى نصر 1973، ثم حرب الإرهاب، وأخيرًا حروب الجيل الرابع والخامس التي رأى أنها «لا تقل عن الحروب التقليدية بل هي أكثر شراسة».

وأوضح أن المؤمن الحق يدرك أن ما عند البشر قد يضيع أما ما عند الله فلا يضيع أبدًا، مستشهدا بالحديث النبوي «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، فهو يحمد الله على كل حال».